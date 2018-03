Confirma INE "mercado negro" de firmas con fines electorales

Al concluir la autenticación de las firmas de apoyo a candidaturas presidenciales independientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ve detrás de 1.4 millones de respaldos detectados como inconsistentes un "mercado negro de uso de datos personales con fines electorales".

Así consideró el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el uso de plantillas para "simular" credenciales de elector, la presentación de fotocopias y de tarjetas de puntos o de descuento, mismos que no fueron validados por el INE para respaldar a independientes.

Por todos esos casos se propondrá dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y así, advirtió, poner un freno al mercado negro de uso de datos personales para respaldar independientes, afiliar indebidamente a partidos políticos o usurpar identidad.

La revisión que sobre la autenticidad de firmas realizó el INE "es una medida que busca frenar el mercado negro de datos personales, los mexicanos no podemos acostumbrarnos a la usurpación de la identidad con fines electorales ni verlo como normal", dijo.

Se busca "poner un hasta aquí al abuso: hacerte pasar por alguien más para manifestar apoyo ciudadano, para tener un militante de partido", agregó.

La consejera Adriana Favela, integrante de la Comisión, hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación Oposición y validación de Datos Personales (ARCO) y acudir a las Juntas Locales del INE en cada entidad a solicitar información respecto a si sus datos fueron presentados por algún aspirante a candidato independiente – a cualquier nivel de elección—, sin su consentimiento.

Con la revisión del INE, si algunas personas habían pensado que no íbamos a revisar el documento "el mensaje es que no hay tolerancia a cualquier tipo de irregularidades, y no hay impunidad", sentenció.

En rueda de prensa, los consejeros presentaron los resultados del proceso de autenticación de los respaldos de los tres independientes punteros a la postulación presidencial: Margarita Zavala, el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" y el senador con licencia Armando Ríos Piter.

La consejera Claudia Zavala integrante de la Comisión, expuso que los tres tuvieron idénticas facilidades. "Todos tuvieron el mismo derecho, no hubo desigualdad. Todos tuvieron la misma posibilidad, en los mismos horarios, y hubo quien no lo quiso ejercer".

Esta autoridad siempre dio garantías porque el derecho a ser votado debe ser protegido por el INE, consideró.

Tras diez audiencias Zavala sólo recuperó como válidas dos firmas que habían sido consideradas inconsistentes.

En doce audiencias "El Bronco" recuperó 14 mil 426 –la mayor parte eran fotocopias (siete mil 88) documentos no válidos como tarjetas de puntos (cinco mil 880) y por casos de simulación sólo mil 458 se acreditó que sí eran firmas válidas.

Ríos Piter sólo presentó un escrito y no ejerció su derecho de audiencia por lo que se mantuvieron como respaldos con inconsistencias 811 mil 969 credenciales simuladas, 88 mil 183 fotocopias y seis mil 265 documentos no válidos.

