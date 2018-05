Condena INE asesinato de colaborador

El Instituto Nacional Electoral (INE) condenó el asesinato del supervisor electoral Jorge Nájera, ultimado la noche del pasado domingo en la carretera federal Tlapa-Puebla, en Alpoyeca, Guerrero, y exigió el esclarecimiento de los hechos.

“Exigimos enérgicamente a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos. Expresamos a sus deudos que están llevando a cabo los trámites correspondientes para cubrir las prestaciones de ley”, expresó el INE en un comunicado.

En tanto, en entrevista, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que analizan lo que ha ocurrido y recordó que hasta ahora este trabajo de campo se había realizado sin incidentes, por lo que “estamos en coordinación con las autoridades de seguridad del estado de Guerreo para determinar si este deceso fue producto de su función, pues en ese sentido queremos ser muy responsables”.

Dijo que lamentablemente el problema de inseguridad es uno de los más graves del país y aclaró que no hará especulaciones si el deceso lamentable del capacitador tiene que ver o no con cuestiones electorales y que haya el momento nadie tiene elementos para plantearlo.

“Yo apelo a la responsabilidad de todos para no confundir una lamentable situación de violencia que aqueja al país y que es condenable per se, y no que es responsabilidad de la autoridad electoral”.

Córdova Vianello envió condolencias a la familia del joven fallecido y dijo que no puede sostener que ese hecho esté vinculado al proceso electoral.

El INE emitió un comunicado en el que informó que la noche del domingo, en la carretera federal Tlapa-Puebla, de la cabecera municipal de Alpoyeca, Guerrero, fue asesinado Jorge Nájera García, supervisor electoral adscrito al Distrito 06, con cabecera en Chilapa de Álvarez.

El funcionario electoral fue ultimado cuando se encontraba en el camino de regreso a su casa, una vez concluidas sus labores. “Los servidores públicos que laboramos en el Instituto, deseamos expresar a sus familiares y amigos nuestras sinceras condolencias por tan reprobable atentado, asimismo, exigimos enérgicamente a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos. Expresamos a sus deudos que en este momento se están llevando a cabo los trámites correspondientes para cubrir las prestaciones de ley”, señaló el INE.