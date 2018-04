Con video musical “No somos ovejas”, invitan a votar por López Obrador

Al ritmo de un video musical con tendencias de cumbia, Leticia Garza Treviño insta a votar por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Juntos haremos historia”, bajo el lema “No somos ovejas”.

Desde San Pedro Garza García, inicia el clip en el que de fondo resalta la noticia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Dejé ya de tomarme la pastilla de la felicidad, pues ya me quité el miedo, al ver la realidad”, inicia Garza Treviño.

Dentro de la letra, resalta la frase: “nos están robando, robando un montón. A los 40 me puse un poco de botox y ahora ya sabes que necesito tus votos. Comadre, seremos San Petrinas, pero no son pendejas, quieren que nos odiemos, nos tratan como ovejas, no somos ovejas”.

En el material audiovisual aparecen bailando cinco mujeres de edad madura, entre las que se encuentra Leticia Garza.

"Olvídense de tomar el veneno, que ya sabemos quién va a ser el bueno...Con el Peje yo estoy chill, comadre seguiremos saliendo de Sierra Madre, desde McAllen hasta South Padre...".

"Escuché ayer en el hípico, que votar por AMLO ya es típico, y seguro inventarán que yo tengo un affair, pero a mi país, no lo pienso vender", continúa la melodía.

La canción se encuentra en Youtube dentro de la cuenta de Leticia Garza; cuenta con más de 10 mil 300 reproducciones y en la descripción, señala: "¡Comadres! No somos ovejas... es momento de despertar!! #soytotalmenteamlo".

Este no sería el primer video en el que se apoya a Andrés Manuel, pues el primero habría sido el de la famosa "Niña Bien", en el que invita a votar por "Ya sabes quién". Tras el cual surgió el famoso "Chavo Chaka", que va dirigido a Almudena, la protagonista del clip ya mencionado, y en el que se insta a ir por el Frente y el PAN.

SA