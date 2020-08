Con tanque de oxígeno, sacerdote con COVID ofrece misas en Yucatán

El sacerdote yucateco Miguel José Medina Oramas causó sensación entre sus feligreses, pues a pesar de tener COVID-19 ofreció misa a través de Facebook apoyado con un tanque de oxígeno. El padre Medina Oramas en las últimas fechas ha transmitido su testimonio a través de la página oficial de la iglesia Santa Luisa de Marillac, que cuenta con 19 mil seguidores.

Relató por Facebook que aún con coronavirus y durante la pandemia no se quedaría de brazos cruzados, por lo que decidió meterse a las plataformas virtuales para seguir con su labor promoviendo la palabra de Dios, el espiritualismo y apoyo a la gente. No obstante que algunos usuarios le han sugerido guardar reposo y no hacer esfuerzo físico, la mayoría de las personas que lo siguen le desearon pronta recuperación y le agradecieron porque, aún con un estado de salud delicado, sigue llevando "la palabra de Dios" a la comunidad.

Medina Oramas nació en Mérida el 24 de julio de 1954, es hijo de Miguel Ángel Medina Zozaya y de Margarita Oramas Cámara, tiene tres hermanos. Actualmente tiene 38 años de haberse ordenado como sacerdote. Explicó que ingresó al seminario luego de estudiar dos años y medio una carrera de ingeniería. "Después de estudiar hasta el quinto semestre de ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Mérida, el señor me llama para entrar al Seminario Conciliar de Yucatán, en agosto de 1974, y me ordeno como padre el 14 de mayo de 1982", declaró.

Sostuvo que se ha enfrentado al COVID-19 gracias a la oración de sus "hermanos y hermanas religiosas", y que dar misas vía Facebook lo hace feliz "porque estoy convencido de mi entrega". "Confío profundamente en la fuerza de la oración y creo que gracias a ello puedo estar de pie al enfrentarme al COVID-19, la caricia de Dios en mi corazón y su dulzura a través de tantos hermanos orando por mí", expuso.

En sus transmisiones, el padre también aprovecha para pedir por el personal de salud que se encuentra en primera fila luchando contra la pandemia.

