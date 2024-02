Con 595 asesinatos, primera semana de febrero es la más violenta

De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la primera semana de febrero 595 personas fueron asesinadas en México, lo que la convierte en la más violenta en lo que va del 2024.

Según el reporte diario de la SSPC elaborado con base en los informes proporcionados por las fiscalías o procuradurías estatales, en promedio se registraron 74 víctimas de homicidio doloso diarias, del 1 al 8 de febrero, la mayoría en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Sonora y Guerrero.

Los asesinatos en dicho periodo aumentaron 12 por ciento con respecto a las 529 de la primera semana de enero de 2024, que cerró con 2 mil 127 víctimas.

En la segunda semana de enero, que abarcó del 9 al 16, se contabilizaron 566 asesinatos, en la tercera, del 17 al 24, sumaron 517, y en la cuarta, que fue del 25 al 31 de enero, se cometieron 515 muertes intencionales.

Con base en las estadísticas, se confirma que a la semana se cometen más de 500 asesinatos en el país, la mayoría relacionados con el crimen organizado que opera en diferentes estados del país.

Pese a las estadísticas negativas en materia de violencia homicida y a las críticas de la oposición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta tarde desde Morelos que su gobierno seguirá con la estrategia de "abrazos y no balazos" y de atender las causas de la violencia.

"No me importa que nos les guste cuando digo abrazos, no balazos, porque estoy seguro de que si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar, de esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia", señaló durante un acto en Cuernavaca.

