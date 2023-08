Cómo saber que una escuela sí está incorporada a la SEP

Es común encontrar escuelas particulares que ofrezcan garantía de educación de calidad y que se jacten de estar incorporada a la Secretaría de Educación sin que realmente lo estén. Todas las escuelas que estén incorporadas deben tener un reconocimiento emitido por las autoridades educativas, de no hacerlo, los alumnos podrían encontrarse en un problema.

Todas las escuelas deben estar adscritas al Sistema Educativo Nacional de la SEP. Asimismo deben contar con un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es el acto de la autoridad educativa "en virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular imparte".

En ese sentido, si una escuela de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e incluso una universidad no cuenta con el RVOE otorgado por la SEP, los alumnos inscritos en esas instituciones no podrán obtener ningún título válido o cédula profesional, por lo que no podrán continuar con estudios posteriores ni regularizarlos hasta cursar los grados correspondientes en una institución educativa que sí cuente con el reconocimiento oficial.

¿Cómo saber si una escuela tiene RVOE?

Para saber si la escuela que te interesa cuenta con el respaldo de la SEP deberás consultar que la publicidad y documentación que emita la institución cuente con el número de Acuerdo del RVOE, la fecha de expedición y la autoridad que lo otorgó.

Otra forma de confirmar esta información es a través de la página de SIRVOES (enlace). Para consultarlo sólo debes ingresar al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (SIRVOES) que incluye los RVOES otorgados por las autoridades educativas federal y estatales.