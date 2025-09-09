¿Cómo crear la Llave MX? Paso a paso para obtener tu identidad digital

La Llave MX es una herramienta digital gratuita y segura que permite a cualquier persona en México identificarse ante el Gobierno Federal y realizar trámites en línea sin necesidad de acudir presencialmente. Esta plataforma forma parte de la Estrategia Digital Nacional y su uso se ha vuelto indispensable para acceder a programas sociales como la Beca Básica Rita Cetina, entre otros apoyos. Se trata de una cuenta única de acceso que almacena tus datos personales de forma segura y te permite realizar diversos trámites desde una sola plataforma digital. Funciona como una especie de "llave virtual" con la que puedes firmar y validar documentos oficiales.Pasos para crear tu cuenta en Llave MXLlena el formulario con tus datos personales:La Llave MX permite:Para este trámite se recomienda usar un correo electrónico activo y persona, guardar bien la contraseña y mantener tus datos actualizados para evitar problemas en futuros trámites.Con la Llave MX, el Gobierno de México impulsa la transformación digital del servicio público, facilitando el acceso equitativo a derechos y programas sociales. EE