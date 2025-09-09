¿Cómo crear la Llave MX? Paso a paso para obtener tu identidad digital

La Llave MX es una herramienta digital gratuita y segura que permite a cualquier persona en México identificarse ante el Gobierno Federal y realizar trámites en línea sin necesidad de acudir presencialmente. Esta plataforma forma parte de la Estrategia Digital Nacional y su uso se ha vuelto indispensable para acceder a programas sociales como la Beca Básica Rita Cetina, entre otros apoyos.

¿Qué es la Llave MX?

Se trata de una cuenta única de acceso que almacena tus datos personales de forma segura y te permite realizar diversos trámites desde una sola plataforma digital. Funciona como una especie de "llave virtual" con la que puedes firmar y validar documentos oficiales.

Pasos para crear tu cuenta en Llave MX

Ingresa al sitio oficial:

Visita https://llave.gob.mx

Visita Haz clic en "Crear cuenta":

Elige la opción para registrar una nueva cuenta.

Llena el formulario con tus datos personales:

CURP

Nombre completo

Correo electrónico

Número de celular

Crea una contraseña segura: Asegúrate de incluir letras, números y símbolos para mayor seguridad.

Verifica tu identidad: Recibirás un código vía correo o SMS que deberás ingresar para validar tu cuenta.

Sube tu documentación (opcional en algunos casos): Para ciertos trámites, se solicitará una identificación oficial digitalizada.

¿Por qué es importante tenerla?

La Llave MX permite:

Ahorrar tiempo en trámites gubernamentales.

Acceder a programas sociales sin intermediarios.

Consultar y firmar documentos oficiales en línea.

Para este trámite se recomienda usar un correo electrónico activo y persona, guardar bien la contraseña y mantener tus datos actualizados para evitar problemas en futuros trámites.

Con la Llave MX, el Gobierno de México impulsa la transformación digital del servicio público, facilitando el acceso equitativo a derechos y programas sociales.

