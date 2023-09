¿Cómo corregir un error en el acta de nacimiento en Internet?, fácil y rápido

El acta de nacimiento es un documento fundamental en la vida de todos y todas, ya que no sólo da fe de nuestra existencia y nacionalidad, sino que además es un papel importantísimo para realizar trámites. Es por ello que es preciso que no tenga errores, sin embargo, estos puedes suceder y para corregirlos hay que ir al Registro Civil, aunque actualmente esto ya no es necesariamente así.

Afortunadamente, el Gobierno de México ha implementado un nuevo sistema que permite ahorrarse largas filas en el Registro Civil y realizarlo sin tener que salir de casa.

¿Cómo corregir un error en el acta de nacimiento?

Lo primero que debes hacer es tener bien identificado la entidad donde se expidió tu acta de nacimiento. Ésta la puedes ubicar en la parte superior derecha de tu acta de nacimiento, encontrarás el nombre de la entidad donde fue emitida. Asegúrate de tener esta información a la mano, ya que será crucial para el proceso de corrección.

Ahora bien, para hacer la corrección, necesitas enviar un correo electrónico al responsable del Registro Civil. Para esto, necesitas ir al Directorio de Enlaces de las Áreas de Corrección de Acta. Aquí hallarás información de las 32 entidades federativas.

Una vez que encuentres tu entidad, haz clic en ella y se desplegará el correo electrónico que necesitas para enviar tus datos y solicitar la corrección de tu acta de nacimiento. En el caso de Jalisco, los datos correspondientes son los siguientes:

Nombre : Lic. Rafael Zúñiga Gómez

: Lic. Rafael Zúñiga Gómez Cargo : Atención a SIDEA/ Coordinación de Calidad y Proyectos

: Atención a SIDEA/ Coordinación de Calidad y Proyectos Domicilio : Av. Prolongación Alcalde, no. 1855 Edif. de Archivo, Planta Baja, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, CP. 44100

: Av. Prolongación Alcalde, no. 1855 Edif. de Archivo, Planta Baja, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, CP. 44100 Teléfono : 3338192456 Ext. 47344

: 3338192456 Ext. 47344 Correo electrónico: foraneas@jalisco.gob.mx

Para la información necesario debes adjuntar documentación:

CURP

Nombre completo

Sexo

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Municipio de registro

Oficialía de registro

Número de registro

Número de acta

Número de libro

Una breve descripción de la corrección solicitada

Toma en cuenta que el trámite es tardado y que el tiempo en que quede lista la corrección variará según la entidad federativa donde fuiste registrado.