El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención de José Bernabé Brizuela, "La Vaca" o "La Bestia", líder del Cártel Independiente de Colima, realizada ayer jueves en Polanco, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia "mañanera" de este viernes en las instalaciones de la Zona Militar 2 de Tijuana, Baja California, López Obrador señaló que "La Vaca" es un generador de violencia que "estaba haciendo mucho daño en Colima".

El Presidente López Obrador manifestó que a casi cuatro años de gobierno, "ya debe de quedar claro" que en su administración no hay impunidad para nadie.

"Fue muy importante (la detención), fue muy importante, porque es un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima. Ayer hasta la propia gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, puso en su 'Face' de que estaba muy contenta por esta detención que hizo la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México, porque este señor operaba en Colima".

"(El Cártel Independiente de Colima) es una sección de uno de los grupos de Jalisco, pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo y debe de quedar ya de manifiesto porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, retórica. No, no, no hay impunidad para nadie, cero impunidad", dijo.

OA