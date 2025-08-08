La pasta de dientes Colgate Clean Mint fue retirada del mercado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debido a que se recibieron quejas por posibles reacciones adversas. El producto afectado, según informó la dependencia en un comunicado, es la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, fabricada en México por la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V.

Según la Cofepris, las reacciones pueden variar en cada persona, pero se recomienda estar atentos si se presentan reacciones como:

Irritación en la boca

Inflamación en las encías

Dolor en la boca

Sensibilidad dental

Úlceras, aftas o forúnculos

Reacción alérgica

Si aparece cualquiera de estos síntomas, se debe dejar de usar la pasta dental de inmediato, acudir con un espcialista, y reportarlo a la empresa o a la Cofepris. El reporte se puede hacer en línea o enviando un correo a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

El retiro aplica únicamente para la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. En caso de que se tenga este producto en casa, se debe contactar a la empresa para devolverlo. No se ha informado sobre otras presentaciones afectadas.

"El presente, se emite con fundamento en los artículos 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 39, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 17 Bis, fracción I, de la Ley General de Salud; y 3, fracción I, 12, del Reglamento de la Comisión Federal para protección contra Riesgos Sanitarios", dice el comunicado.

La Cofepris continuará vigilando y dará a conocer cualquier nueva información que se detecte, con el objetivo de proteger la salud de la población y asegurar que los productos cumplan con la ley sanitaria vigente.

La recomendación final es no usar la pasta de dientes Colgate Clean Mint, estar atentos a cualquier síntoma y seguir las indicaciones oficiales para prevenir problemas de salud.

