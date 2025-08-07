Estos son los beneficios de caminar durante 15 minutos al día

Investigadores aconsejan tomar al menos 15 minutos de cada día para realizar una caminata. La razón sería una reducción de casi un 20 por ciento de una muerte prematura. No obstante, no solo se trata de salir a dar paso a paso, hay que tener un concepto en mente cuando se realice.

Lili Liu del Centro de Epidemiología de Vanderbilt de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, señala que es necesario que las personas incorporen una actividad física más intensa en sus rutinas. La caminata se puede realizar a paso ligero y constante, aunque también se puede conseguir los resultados con otro tipo de ejercicios aeróbicos.

El paso ligero refiere directamente a la velocidad y ritmo que se debe conseguir. En el estudio también se menciona como ritmo "alegre", aunque no se establece una pauta de seguimiento. Eso sí, para obtener la mayor cantidad de beneficios, hay que apartar entre 150 y 300 minutos de la agenda para realizar actividad aeróbica a la semana.

Además de la reducción en la mortalidad prematura, una caminata diaria y rápida mejora la eficiencia del corazón, suministro de oxígeno y bombeo del corazón. Las caminatas rápidas regulares previenen la obesidad, el colesterol alto y la presión arterial.

Pero los beneficios no terminan ahí. Algunos otros estudios sugieren que la caminata también produce beneficios en la salud mental. En ese sentido, se cuentan estos cinco beneficios:

Aliviar el estrés aumentando tu ritmo cardíaco y despejando tu mente

Reduce la ansiedad, especialmente en espacios apegados a la naturaleza

Trata la depresión gracias a la liberación de endorfinas

Para el TDAH ayuda en la concentración del paciente

Prevenir el Alzheimer y otras formas de demencia relacionadas con la edad

