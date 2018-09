Cofepris concluye revisión del reglamento para uso de marihuana

Sin precisar si será en esta administración cuando se haga oficial su uso en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) culminó la etapa de revisión técnica del reglamento para sembrar, cosechar y cultivar marihuana con fines terapéuticos y científicos.

"He subido el tema al equipo de transición y no tengo ninguna previsión y no puedo asegurar que sea publicado en este o el próximo gobierno", precisó el comisionado, Julio Sánchez y Tépoz.

El documento revisado por la reguladora establece la venta de otros productos como suplementos alimenticios, que no tengan un efecto terapéutico, cosméticos y alimentos derivados de la planta sin Tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo; el reglamento tiene un retraso de 11 meses.

LR