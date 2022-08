Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que siguen las labores para el rescate de 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete y que se espera que este jueves se logre el objetivo de "sacar a nuestros mineros".

Durante la conferencia de prensa "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional, la titular de Protección Civil mencionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se trabaja en conjunto con Conagua, Pemex, IMSS, el gobierno de Coahuila y mineros voluntarios para "lograr el objetivo de sacar a nuestros mineros que se encuentran en la mina 'Pinabete' y esperemos sea el día de hoy, señor Presidente".

En su enlace vía remota, Laura Velázquez, señaló que desde el pasado 3 de agosto, día del incidente, hasta este jueves se han extraído de los pozos de la mina 148 mil 460 m3 y resaltó que solo ayer se extrajeron 18 mil 425 m3. Precisó que hay un caudal de salida de 291 litros por segundo, las bombas de extracción de agua siguen operando en los pozos y cuatro barrenos en los que también colocaron bombas hidráulicas.

Velázquez Alzúa, comentó que a pesar de las dificultades del clima, "estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir hasta que no rescatemos a los mineros; jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso". Asimismo, destacó que se llevan en total 183 horas de trabajo ininterrumpido para lograr el rescate de los 10 mineros que se encuentran bajo tierra en los pozos carboníferos en la comunidad de Agujitas en Sabinas, Coahuila.

Los trabajos no cesan y se han llevado a cabo sin descanso día y noche, "se trabajan las 24 horas al día y lo pueden testificar los familiares de los mineros" enfatizó. La coordinadora nacional de Protección Civil destacó al Presidente López Obrador en el salón Tesorería que ayer miércoles un equipo de buceo de la Secretaría de la defensa Nacional hizo una inmersión en el pozo número 4 de la mina El Pinabete a las 17:56 horas.

