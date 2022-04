Coahuila: Paramédica finge su secuestro y la detienen

Una mujer paramédico de la Cruz Roja, la cual reportaron como desaparecida el pasado viernes en Parras de la Fuente, Coahuila fue encontrada el día de hoy en compañía de un amigo en la ciudad de Saltillo.

En días anteriores Fátima "N" se volvió viral en las redes sociales luego de su desaparición, pues usuarios pedían ayuda para que fuera localizada por las autoridades, ya que se le había visto por última vez saliendo de las instalaciones de la Cruz Roja.

La Fiscalía General de Coahuila aseguró que la mujer fingió un secuestro, además de que envió mensajes a su familia afirmando que había sido secuestrada por dos hombres que iban a bordo de un carro color café.

A través de Grupo Multimedios y Milenio se obtuvieron mensajes que la joven compartió a sus familiares, donde también descubrieron que había reportado el hecho a las autoridades al 911.

“Carro café, dos personas, me duele muchísimo la cabeza, no sé en dónde estoy asustada no veo nada tengo mucho miedo escucho ruidos y que hablan con otras personas mi celular se apagará pronto, por favor, ayúdenme voy en algo muy chico es casi imposible moverme tengo muchas llamadas y muchos mensajes, agarré el primer contacto que apareció ayúdenme por favor tengo mucho miedo”. se leyó en el mensaje.

También mencionó que estaba amarrada en una colonia llamada Lomas de Lourdes en Saltillo y no podía liberarse de sus capturadores.

“No puedo, no sé qué tenga mi celular tengo mucho miedo no sé dónde esté, tengo desde hace ratito queriendo marcar y no salen llamadas, tampoco puedo responder ese mensaje, lo mandé cuando recién reaccioné… ayúdenme… estoy asustada”, escribió la joven.

Tras ser localizada, la persona que acompañaba a Fátima "N" y familiares asistieron a declarar a las autoridades, donde mencionaron que se encontraba con ellos por voluntad propia.

Sus conocidos mencionaron a la joven que fuera a las autoridades a reportar que se encontraba bien, luego de que era buscada en redes sociales.

Autoridades mencionaron que se encuentran investigando lo sucedido, además de intentan descubrir que fue lo que llevó a la mujer a fingir.

Fátima "N" puede ir a la cárcel por fingir dicho secuestro, ya que de acuerdo al artículo 14 de la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro que rige en todo el país, "la simulación del secuestro está condenada con una pena de 4 a 16 años de cárcel" por lo que se espera primero a que se compruebe el delito, y en caso de ser así un juez de alguna sentencia.

MF