Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 92%.Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15