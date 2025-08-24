El término huachicol se refiere al combustible obtenido y distribuido de forma ilegal en México, resultado del robo de hidrocarburos directamente de los ductos de Pemex. Esta práctica, conocida formalmente como ordeña de ductos, forma parte de una red delictiva que involucra desde grupos del crimen organizado hasta funcionarios públicos en distintos niveles de Gobierno.

¿Cuáles son los riesgos por el uso de huachicol?

El huachicol no solo representa un delito federal, sino también un riesgo considerable para quienes lo compran y lo utilizan. Este tipo de combustible suele estar adulterado con sustancias como agua, polvo, aceites o disolventes industriales, lo que provoca daños severos al sistema de inyección, bombas de gasolina y otros componentes del motor. En muchos casos, los efectos son progresivos, lo que dificulta identificar de inmediato que el vehículo fue abastecido con gasolina de dudosa procedencia.

El uso y comercialización de huachicol sigue siendo una preocupación nacional. Tan solo el pasado 20 de agosto, una gasolinera ubicada en Zapopan, Jalisco, fue clausurada por autoridades federales luego de detectarse la venta de combustible ilegal. El operativo, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se suma a una serie de acciones dentro de la estrategia federal para combatir el robo de hidrocarburos.

Desde la implementación de esta estrategia, se han clausurado 110 estaciones en 19 estados del país, con más de 600 mangueras aseguradas. Además, se han presentado más de dos mil 500 denuncias ante la FGR, aunque solo seis corresponden a Jalisco, y de los 54 consignados por estos delitos entre 2019 y 2024, únicamente nueve han sido sentenciados.

Jalisco es una de las entidades más afectadas por este delito, con 992 tomas clandestinas registradas solo en el primer semestre de 2025, posicionándose como el segundo estado con más conexiones ilegales, después de Hidalgo.

El Gobierno federal continúa intensificando operativos, como los realizados en Coahuila, Tamaulipas y Baja California, donde se han asegurado millones de litros de combustible robado . A pesar de los esfuerzos, el mercado ilegal persiste, impulsado por la corrupción, la impunidad y la falta de control en algunas estaciones de servicio.

