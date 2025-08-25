Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto