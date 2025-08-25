Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

