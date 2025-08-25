Lunes, 25 de Agosto 2025

Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

