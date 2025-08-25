Lunes, 25 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este lunes 25 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

