Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 25 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

