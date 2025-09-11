Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 11 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

