Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 11 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

