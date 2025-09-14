Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este domingo 14 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

