Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 14 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

