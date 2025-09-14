Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 14 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

