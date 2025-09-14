Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 14 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

