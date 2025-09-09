El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este martes 09 de septiembre, se esperan lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Este día, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias fuertes en Durango; chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California .

Por otra parte, el frente núm. 2 prevalecerá con características de estacionario sobre el noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí; lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila; así como rachas de viento de 30 a 50 km/h en los estados mencionados.

Simultáneamente, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec y, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo .

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente, centro y sur del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 09 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

No te pierdas: Tormentas para Guadalajara a esta hora del martes

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA