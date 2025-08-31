Las verrugas en el cuello son un problema común que, aunque por lo general no representan un riesgo para la salud, sí pueden resultar incómodas o poco estéticas. Estas pequeñas protuberancias de la piel suelen aparecer por la acción del virus del papiloma humano (VPH), aunque también influyen factores como la edad, el roce constante con la ropa o el exceso de sudoración.

¿Por qué aparecen las verrugas en el cuello?

Infección viral: la mayoría de las verrugas se deben al VPH.

Fricción constante: el contacto de cadenas, camisas o piel con piel favorece su desarrollo.

Bajas defensas: un sistema inmunológico debilitado aumenta la probabilidad de que surjan.

Predisposición individual: algunas personas son más propensas a tenerlas que otras.

Opciones médicas para eliminarlas

Si deseas deshacerte de estas lesiones de manera segura, lo más recomendable es acudir a un dermatólogo. Algunos de los tratamientos más utilizados son:

Crioterapia: congelación de la verruga con nitrógeno líquido para que se desprenda en pocos días.

Electrocauterio o láser: técnicas que eliminan la lesión mediante calor controlado.

Cirugía menor: corte sencillo bajo anestesia local en casos de verrugas grandes o persistentes.

Medicamentos tópicos: cremas con ácidos especiales que favorecen la caída de la verruga.

Remedios caseros que pueden ayudar

Aunque no sustituyen la atención médica, algunas personas recurren a remedios naturales como:

Vinagre de manzana: aplicar con un algodón durante la noche puede secar poco a poco la verruga.

Ajo fresco: conocido por sus propiedades antivirales, se coloca triturado sobre la zona y se cubre con una gasa.

Aceite de árbol de té: usado de forma tópica gracias a sus propiedades antimicrobianas.

Es importante tener en cuenta que la eficacia de estos métodos caseros varía y no siempre eliminan el problema por completo.

Precauciones importantes

No intentes cortar, arrancar ni quemar una verruga en casa. Esto puede provocar sangrado, infección o cicatrices.

Evita automedicarte sin la supervisión de un especialista.

Si la verruga cambia de color, crece rápidamente o presenta dolor, consulta al médico de inmediato.

Las verrugas en el cuello son frecuentes y, aunque en la mayoría de los casos no representan un peligro, pueden generar molestias físicas y emocionales. La forma más segura de eliminarlas es a través de tratamientos médicos realizados por un dermatólogo, aunque existen remedios caseros que pueden servir como apoyo.

