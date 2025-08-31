¿Qué elementos tiene una licencia de conducir legítima?

La falsificación o alteración de documentos es un delito que puede cometerse en mercados negros , mediante personas que prometen expedirlos en poco tiempo y hasta en grupos de redes sociales.

De hecho, en días recientes, la policía cibernética de la Guardia Nacional ha lanzado una alerta sobre usuarios de Internet que tratan de engañar a las personas para "sacarles su licencia de conducir" a cambio de una "compensación económica".

Este delito cibernético se paga con penas que van de 4 a 8 de prisión y hasta 360 días de multa, según el Articulo 243 del Código Penal Federal. Y portar un documento apócrifo también te puede meter en problemas. Aquí te decimos cómo identificar una licencia falsa.

Elementos de una licencia de conducir legítima

Los documentos de identificación, como las licencias de conducir, cuentan con elementos de seguridad que sirven para verificar su autenticidad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, dichos distintivos son una numeración única e impresa en láser (imposible de borrar) y un folio invisible en tinta UV.

A las anteriores barreras de seguridad también se suman:

Datos como nombre, foto, huella y firma del portador.

Número de folio y holograma (visibles).

Código QR que permite escanear la licencia digital y redirecciona al portal oficial de la Semovi.

Letra grande que indica el tipo de licencia.

En la parte trasera incluye un recuadro con con el folio de pago, operador de ventanilla y módulo de expedición.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV