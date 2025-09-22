FDA aprueba uso de leucovorina como tratamiento para niños con autismo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó este lunes que aprobó el uso de la leucovorina como tratamiento para niños con autismo y deficiencia cerebral de folato.

De acuerdo con la agencia, este fármaco genérico, que tradicionalmente se prescribe a pacientes con cáncer o anemia, entre otros padecimientos, puede favorecer en los menores con autismo una mejora en sus habilidades de comunicación verbal.

“Las investigaciones mostraron que, en niños con autismo y deficiencia crónica de folato, dos de cada tres registraron avances en sus síntomas, algunos de ellos muy significativos. El presidente nos pidió actuar con base en criterios médicos, con valentía y sin atender a intereses corporativos o de presión. Eso es exactamente lo que estamos haciendo”, declaró el comisionado de la FDA, Marty Makary, durante un acto en la Casa Blanca.

PUEDES LEER: El huracán Gabrielle se fortalece a categoría 4 y avanza cerca de Bermudas

Makary estuvo acompañado por el presidente Donald Trump y por el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quienes también dieron a conocer otras medidas relacionadas con el autismo. Entre ellas destacan la recomendación de limitar el consumo de paracetamol durante el embarazo y la decisión de espaciar la aplicación de vacunas en menores con el objetivo de disminuir el riesgo de síndrome asociado.

Por su parte, Kennedy apuntó que este medicamento estará cubierto por Medicaid y el seguro de salud estatal y que serán los médicos los encargados de elaborar las recetas y monitorear los niños que los reciben.

Desde su vuelta al poder, la Administración Trump ha recortado fondos de las carteras de salud, aunque según ellos, solo lo han hecho en aquellos casos que eran un fraude.

Son pocas las evidencias y los estudios que permitan establecer una conexión entre este medicamento y los beneficios en niños autistas. Los que hay advierten que hace falta más investigación y ensayos clínicos más amplios antes de generalizar su uso. Por su parte, la Autism Science Foundation y numerosos expertos se posicionan en esta línea.

YC