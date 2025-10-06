El pasado 26 de septiembre, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) adjudicó de manera directa un contrato a Médica Farma Arcar para entregar medicamentos en unidades del IMSS-Bienestar de nueve entidades.

La decisión causó controversia, ya que esta empresa fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 5 de febrero de 2025 por no acreditar la entrega de medicamentos, vacunas e insumos en 368 hospitales, almacenes y delegaciones durante 2023, lo que derivó en un posible daño al erario.

Pese a ello, Birmex firmó el contrato BIRMEX-066/2025 por 73 millones 279 mil pesos, que abarca la distribución en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

Médica Farma Arcar fue una de las principales beneficiadas en 2021, cuando el Gobierno federal acusó de corrupción a las distribuidoras tradicionales. Ese año obtuvo contratos por unos dos mil 500 millones de pesos, casi lo mismo que en la década previa.

La ASF detectó que en 2023 Birmex pagó a la empresa 25 millones 760 mil pesos sin comprobar la entrega de medicamentos, vacunas e insumos. También encontró pagos por 17 millones 417 mil pesos sin listas de empaque, acuses de recibo ni remisiones de pedido, y otros 8 millones 343 mil sin evidencia del servicio de distribución.

Aunque en mayo de 2024 la empresa tuvo oportunidad de presentar documentación comprobatoria, no lo hizo. Por ello, la ASF promovió dos responsabilidades administrativas sancionatorias para que el Órgano Interno de Control de Birmex investigue a los funcionarios que autorizaron 14 comprobantes fiscales sin verificar los entregables establecidos en el contrato.

CT