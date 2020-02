"Clausuran" Palacio Nacional en protesta por falta de medicamentos

El Palacio Nacional en Ciudad de México fue blanco de manifestaciones para denunciar la falta de medicamentos en instituciones de salud y en sus puertas se colocaron letreros de "clausurado".

Pacientes con VIH, padres de niños con cáncer y un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación se sumaron a la protesta de mujeres con cáncer de mama frente a Palacio Nacional, donde vive y despacha el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con un pequeño recorrido por el circuito de la plaza de la Constitución, los manifestantes exigieron que no se cancele el subsidio a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam).

Explicaron que las mujeres con cáncer que ingresaron antes de 2020 a la fundación ya no cuentan con recursos ni atención en el Insabi o la Secretaría de Salud.

"De verdad necesitamos este apoyo señor Presidente, de verdad, pónganse en nuestro lugar. Usted tiene familia, tiene esposa, tiene sobrinas, entonces necesitamos en verdad que el Insabi ya tome cartas en el asunto, porque hasta el día de hoy no sabemos dónde está", aseguró Francisca Romo.

Romo, quien dijo ser sobreviviente de cáncer y quien está apoyando a sus compañeras, criticó que les hayan quitado el apoyo, porque además de ser injusto -dijo- no se midió las repercusiones que esa decisión tendrían en las mujeres con cáncer.

A su vez, pacientes con VIH e integrantes de diferentes organizaciones civiles denunciaron desabasto de medicamentos antirretrovirales.

Mientras que los trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación denunciaron que en el organismo, hay desabasto de insumos, por lo que esperan que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice la visita de inspección lo más pronto posible.

Los papás de niños con cáncer informaron que marcharán hasta las oficinas de la Organización Mundial de la Salud en México para entregar un oficio en el que exigen abasto de medicamentos oncológicos.

Fucam ya no recibirá recursos públicos

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que debido a que la Fucam es una entidad privada que recibía dinero público para su financiamiento -algo que, señaló, no se considera lo más eficiente y transparente- se decidió ya no seguir entregando recursos públicos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que los nuevos casos que se presenten de mujeres con cáncer de mama pueden ser atendidos en hospitales públicos gratuitos y que tienen la capacidad para atender, como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales, indicó, tienen la capacidad de recibir los casos que se presenten.

"Fucam es una institución privada sin fines de lucro que recibía su financiamiento del Seguro Popular, es decir, de los impuestos que todos pagamos. Esta entidad podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos, esto se financiaba con dinero público y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico el Seguro Popular en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el financiamiento de una entidad privada, esto no se considera que sea lo más eficiente y en los casos lo más transparente, y esta es la razón que se ha tomado de ya no seguir contratando a ese proveedor, de modo que el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas. No es nada especifico en contra de esta institución".

"Queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que es el que actualmente maneja el financiamiento y está institución privada que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento en Fucam".

"No se suspende ningún tratamiento. Nos parece absolutamente legitima y respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento, y no se les va a suspender el servicio en esta entidad, y va a seguir financiado con dinero público".

IM