La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes 9 de septiembre, a tres semanas de que inicie su gobierno, que ha decidido vivir en el Palacio Nacional, actual residencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

"Sí, voy a vivir en Palacio (Nacional)", dijo. "Voy a dar espacio al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia, ellos van a estar ahí no sé si hasta el primero (de octubre), la noche del 30 al primero", dijo Sheinbaum este día en rueda de prensa.

Hasta ahora, Sheinbaum no había revelado en dónde viviría cuando tome posesión como presidenta del país el 1 de octubre, aunque había dejado entrever que podría ser en el departamento que hoy ocupa el mandatario junto con su familia en el Palacio Nacional.

Sin embargo, aseguró que dará tiempo a López Obrador para desalojar el lugar y será quizá en diciembre cuando se mude al inmueble, ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Sheinbaum justificó su decisión porque no cuenta con una casa propia donde pueda vivir, además de que al ser su lugar de trabajo "te permite disponer de la mayor parte del tiempo".

Asimismo, dijo que no regresaría a vivir a la residencia de Los Pinos, que era la residencia oficial de los presidentes mexicanos hasta antes de la llegada de López Obrador al poder y que hoy es un recinto cultural, pues en otras ocasiones ha dicho que ese lugar es un símbolo de opulencia.

Por último, dijo que no conoce el departamento que hasta ahora ocupa López Obrador con su familia en el Palacio Nacional; "lo he visto por fuera, pero no he entrado" y dijo que vivirá ahí solo con su esposo, ya que sus hijos viven por su cuenta.

