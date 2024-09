Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó la existencia de una "pausa" en las inversiones extranjeras debido a la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, tal como afirmó recientemente el periódico The Wall Street Journal. El Mandatario aseguró que esta situación no representa ningún obstáculo para la llegada de capital extranjero al país, desestimando las declaraciones del influyente medio internacional.

"Nos echaron encima a todos los periódicos (extranjeros). No es cierto, no es cierto, al contrario, están llegando más inversiones", dijo López Obrador durante la Mañanera en Palacio Nacional.

Según señala un editorial del diario estadounidense, la reforma constitucional al Poder Judicial, planteada por el Presidente, preocupa a los inversionistas extranjeros, ya que temen que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o de consideraciones políticas en lugar de la ley.

"Representantes de empresas y asesores estiman que las empresas extranjeras están reteniendo unos 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión en sectores, que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los gasoductos y la infraestructura industrial debido a la incertidumbre relacionada con la reforma y las elecciones estadounidenses", dice el Wall Street Journal.

Además, indica que "Esa cifra casi iguala lo que México atrae en inversión extranjera directa en un año medio. En los últimos tiempos, la mayor parte ha correspondido a empresas que reinvierten sus beneficios en el extranjero".

López Obrador rechazó asimismo lo publicado por la revista inglesa The Economist, que señaló que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, "heredará un cáliz envenenado en México" por la economía que le dejará su antecesor.

Tras estos dichos, López Obrador calificó a los medios internacionales como "pasquines" que protegen intereses de las grandes corporaciones.

El Mandatario declaró, "El Wall Street Journal, El New York Times, el Financial Times, El Washington Post… ayer sacó The Economist que le voy a heredar casi una economía envenenada, o algo así. Son pasquines, es muy lamentable que esos periódicos que supuestamente son serios, son más que nada famosos, pero no son profesionales".

*Con información de SUN

