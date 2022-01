Claudia Sheinbaum pide a población aislarse en caso de tener síntomas de COVID

Debido que la variante ómicron es más contagiosa y ha incrementado los casos positivos, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a aislarse siete días en caso de tener síntomas de COVID-19, y a no realizarse pruebas para detectar el virus para evitar seguir contagiando.

"La orientación general es si tengo tos, fiebre, escurrimiento nasal, no es necesario que me vaya a hacer una prueba, hay que aislarse, llamar a Locatel si así lo consideran, y esperar siete días y ya después pueden salir. Se redujo de 15 días a siete días por las consideraciones de la propia Secretaría de Salud (…) muchísima gente está pidiendo pruebas entonces se da estas orientaciones para evitar seguir contagiando, y al mismo tiempo que no vayan con síntomas".

No obstante, pese la orientación de no solicitar pruebas tal como lo han acordado con las cámaras empresariales este lunes se realizaron 30 mil pruebas para detectar COVID-19, el 40% son de trabajadores que buscan un test.

Más de la mitad de hospitalizados en CDMX no tienen su esquema completo

En conferencia de prensa, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, dijo que hay 10 veces más riesgo para las personas no vacunadas ya que pueden llegar a las hospitalizaciones, ya que el 81% de los internados no tienen esquema completo de inmunización.

"Esto se refleja en la tasa de hospitalizados por cada 100 mil habitantes de acuerdo al grupo de vacunación, más de 10 veces el riesgo relativo mayor de no estar vacunado y requerir hospitalización en este momento en la Ciudad de que si no estamos vacunados", por lo que llamó a la población que no se han vacunado lo hagan de manera "inmediata" en la sedes de rezagados.

Explicó que el 81% de los pacientes hospitalizados de la capital del país no tienen su esquema completo de vacunación. De 130 pacientes que ingresaron a nosocomios de Sedesa, 99 personas no tenían ninguna vacuna, es decir el 79%; 6 casos contaban con una dosis, 5%; y 25 tenían dos dosis, 19%, pero que son personas con alguna comorbilidad.

Cabe mencionar que las autoridades mencionaron este domingo que el 70% de los hospitalizados no están vacunados.

Eduardo Clark Comentó que las personas que están ingresando a hospitales por la variante ómicron pasan menos tiempo en los centros de salud, en promedio en toda la pandemia su estadía era de 11 a 13 días, pero actualmente es de 8 días.

En tanto, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, pidió a la población que si tienen síntomas respiratorios -como tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, fiebre, ronquera- estén vacunados o no, se aíslen por 7 días.

López Arellano indicó que las personas que se aíslen deben vigilar si tiene fiebre persistente por dos días y si baja la oxigenación a menos de 90 se debe acudir a una centro de salud o llamar a Locatel.

"En caso de síntomas leves, permanezcan en casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas, en la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante ómicron da síntomas no graves. Se ruega a los empleadores que no pidan prueba covid, además ya se puede hacer el trámite -de incapacidad- ante el IMSS de manera electrónica".

Añadió que sigan usando cubrebocas, seguir con el estornudo de etiqueta y en la medida de lo posible evitar aglomeraciones.

MF