Ómicron: Hugo López-Gatell llama a "no correr" para hacerse pruebas antiCOVID

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a los mexicanos a mantener la calma ante el aumento de contagios de COVID-19; además, pidió no abarrotar los sitios en dónde se realizan pruebas diagnósticas porque, afirmó, a nivel mundial hay escasez.

“Hay que quedarse en casa”

"En este momento en México ocurre que las personas quieren tener prueba COVID, esto puede ser un problema porque la capacidad de producción es limitada. Si todas las personas con síntomas van y se forman, se van a angustiar, van a estar en una fila y restarán la oportunidad a que alguien tenga o no una prueba”, dijo Gatell.

Agregó que: "La escasez de pruebas es mundial, algunos gobiernos como el de Estados Unidos, hacemos el llamado a tener claridad, si se tienen síntomas como tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, hay que pensar que se tiene infección respiratoria, pero hacerse prueba no va a modificar la decisión de aislarnos", expresó el subsecretario de Salud en la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López-Gatell pidió a quienes presenten síntomas de infección respiratoria a mantenerse en casa, aislarse y monitorear su estado de salud, sobre todo el tema de la oxigenación.

"En lugar de correr al kiosco, hay que quedarse en casa, pero hay que vigilar el estado de salud, estar pendiente, monitorear oxigenación, si baja podría ser condición de mayor riesgo. Hay que seleccionar cuidadosamente la atención de quienes la necesitan de manera imprescindible", apuntó.

¿Cómo puedo prevenir el contagio de la variante ómicron?

El incremento de casos nuevos de COVID-19 ha presentado un cambio drástico. AFP / ARCHIVO

El subsecretario de Salud resaltó que todas las variantes son Sars-CoV-2 y las medidas de precaución son las mismas: lavarse las manos frecuentemente, uso correcto del cubrebocas, estornudo de etiqueta para evitar propagar, vacunarse, evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia.

"Hay que serenarse, no caer en pánico. Ver muchos contagios nos puede causar angustia, pero no se debe caer en pánico. La vacunación de refuerzo necesitamos ponerla rápido en personas candidatas, abrimos el pre registro a 40 años en adelante, no hagamos caso a rumores", apuntó Gatell.

Hospitalizaciones y defunciones se mantienen estables: López-Gatell

Al usar al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como ejemplo de lo que ocurre con COVID-19 a nivel nacional, López-Gatell destacó que si bien están aumentando los contagios de coronavirus, las hospitalizaciones y defunciones se mantienen estables.

“En México veremos el mismo patrón que en otros países”

"Nos sumamos todos a los buenos deseos porque el señor presidente se alivie pronto. Al hablar con él por la noche, noté el sesgo médico de que lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas. La variante ómicron que se convierte preponderante en México, como en otras partes del mundo, una característica importante es que se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos, con una ocurrencia lenta de hospitalizaciones", refirió.

El subsecretario de Salud destacó que con ómicron se ve una afectación de la laringe, faringe, tráquea, el segmento de los bronquios, y en menor proporción daño en los pulmones, reiteró que el cuadro clínico de ómicron es más parecido a un catarro común, afortunadamente con menor probabilidad de afección a pulmones.

"Hay patrones de COVID diferente en personas vacunadas con esquema primario, y con refuerzo hay menos probabilidad de daño pulmonar y la enfermedad es más breve y la recuperación ocurre en pocos días. El desafortunado contagio del presidente muestra lo que ocurre con ómicron", enfatizó.

Agregó que el incremento de casos nuevos de COVID-19 ha presentado un cambio drástico, con una tendencia súbitamente de ascenso de casos con multiplicación muy acelerada, pero de estos casos, la proporción de hospitalizaciones es mucho menor que antes de que la población fuera vacunada y a lo que ocurrió con variantes como delta.

"Las hospitalizaciones en la primera y segundas olas son más grandes que en la tercera ola, es la diferencia por vacunarse, el número de casos fue más grande, pero en hospitalizados ya no, porque hubo el efecto positivo de vacunación. El estado actual de hospitalización COVID, vemos que hay una quinta parte o menos de unidades covid ocupadas aun cuando vemos aumento de casos", indicó.

Finalmente, López-Gatell detalló que también las defunciones reportan una disminución comparado con la primera y sobre todo la segunda ola, aunque no descartó que en próximas semanas haya un aumento de estás.

"Las defunciones no han aumentado aún al saber que hay desfase de 14 días aproximadamente, posiblemente suban, pero muy poco comparado con la ausencia de vacunación y otras variantes, pensamos que en México veremos el mismo patrón que en otros países y bueno, deseamos la pronta recuperación al Presidente", concluyó Gatell.

AC