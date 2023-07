Claudia Sheinbaum defiende la fuerza de la 4T en Macuspana, Tabasco

Este miércoles Claudia Sheinbaum estuvo presente en Macuspana, Tabasco, tierra del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en donde militantes y simpatizantes le manifestaron su apoyo al grito de “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, además de mencionar que con la continuidad de la cuarta transformación sigue el bienestar del pueblo de México.

”Continuidad de la Cuarta Transformación significa más apoyo a la vivienda, más apoyo al campo, que siga aumentando el salario mínimo, que no se deteriore, que siga habiendo empleo digno, significa más apoyo a las mujeres, significa que continúe el bienestar del pueblo de México’’.

Sheinbaum Pardo destacó que una de sus grandes metas es seguir ofreciendo oportunidades para que las mexicanas y los mexicanos puedan gozar de mejores condiciones de vida, pues esto es la prioridad del movimiento impulsado por López Obrador que ha cambiado por completo la forma de gobernar.

‘’No vamos a robar, no vamos a mentir y no vamos a traicionar al pueblo de México, claro que vamos a gobernar con los mismos principios y las mismas causas, ¿cómo no vamos a gobernar para el pueblo?’’, comentó.

También mencionó que ellos seguirán con el Movimiento de la transformación de López Obrador y nunca traicionará a su origen.

’’Nosotros orgullosamente somos Cuarta Transformación, nosotros orgullosamente fundamos el Movimiento de Regeneración Nacional, orgullosamente gobernamos la Ciudad de México con el movimiento de la Transformación y orgullosamente estamos con Andrés Manuel López Obrador y nunca, nunca vamos a traicionar nuestro origen, nuestras causas, porque si olvidamos de dónde venimos, olvidamos a dónde vamos’’.

Al respecto señaló, que el camino que ha emprendido rumbo a la Definición de la Coordinación de la Cuarta Transformación, tiene como primera meta lograr que la 4T se consolide, lo cual, aseveró, únicamente puede lograrse con el apoyo de todas y todos, pues destacó que, ‘’ustedes son la transformación, ustedes son los protagonistas del cambio verdadero’’.

Recordó que es fundamental que el pueblo de México defienda el gran cambio comenzado hace cinco años con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues solo así se cierra el paso a la oposición liderada por personajes que durante sus gobiernos dañaron a la nación.

’’No podemos olvidar que México vivió 36 años de un modelo que llamaron el modelo neoliberal, que se tradujo en la venta de empresas mexicanas, de recursos de la nación a privados y extranjeros, se gobernó con una enorme corrupción, entregaron los recursos de la nación por muy poco dinero y al mismo tiempo se dedicaron a entregar el gobierno a una minoría’’, añadió.

Por lo anterior hizo hincapié en la necesidad de seguir teniendo ‘’un gobierno que quiere al pueblo, que es del pueblo y para el pueblo’’, pues destacó que a través de él será posible seguir generando obras destinadas a ayudar a quienes más lo necesitan, como lo es el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

También, subrayó que con la consolidación de la Transformación se podrá seguir con las políticas públicas que aseguran la igualdad sustantiva para las mujeres, quienes hoy en día, pueden ser lo que sus sueños las lleven a ser, desde abogadas, ingenieras, gobernadoras, diputadas y la próxima Coordinadora de Defensa de la Transformación.

Durante la Asamblea Informativa, José Ramiro ‘’Pepín’’ López Obrador, destacó que Claudia Sheinbaum es una luchadora social que desde su juventud ha peleado por los grandes derechos del pueblo de México, por lo que sería ella la mejor opción para darle continuidad a la Cuarta Transformación.

“Claudia ha venido luchando por las causas más justas de este país, porque es una luchadora social, por eso apoyamos a Claudia y la vamos a seguir apoyando, porque queremos que sea la Coordinadora del Movimiento de Transformación Nacional … Te vamos a seguir apoyando porque queremos que a México le vaya muy bien, porque queremos que en México continúe la Transformación que ya se inició desde hace cinco años’’.

Asimismo, la joven Aylin Olvera, representante estatal de las juventudes de la entidad, puntualizó que hoy se desea desde la izquierda generar el gran cambio generacional que se necesita en México y que solo ha sido posible comenzar gracias al apoyo del presidente y que próximamente se podrá consolidar de la mano de una mujer.

