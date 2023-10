La virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, informó que senadores y diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde van a donar un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán "Otis".

"Les informó que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas", informó en un video en redes sociales.

Agregó que los mexicanos siempre han sido solidarios, por ellos entre todos "vamos a lograr sacar adelante a Acapulco y a todas sus zonas cercanas".

En ese sentido, Claudia Sheinbaum invitó a la oposición que se dediquen a ayudar a la población, ya que eso es lo más importante, y que están equivocados en sus señalamientos de que el gobierno no está actuando.

"A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar".

La Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación defendió las acciones del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y pidió seguir ayudando con las donaciones para los afectados por el huracán "Otis".

