El expresidente priista Enrique Peña Nieto deseó "el mayor de los éxitos" a Claudia Sheinbaum como presidenta de México, tras rendir protesta en la Cámara de Diputados.

Al reaparecer en sus redes sociales, el antecesor de Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje en su cuenta de X: "Le deseo el mayor de los éxitos a la Doctora Claudia Sheinbaum, primera Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la elevada responsabilidad que hoy asume en favor de México".

Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande", dijo en el Congreso General.

Ifigenia Martínez fue quien le puso la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, tras recibirla de manos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

