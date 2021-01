Ciudad de México extiende alerta sanitaria; permite apertura de restaurantes

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) extendió otra semana la alerta roja por máximo nivel de riesgo de la pandemia, pero permitirá la reapertura parcial de restaurantes, comercios y gimnasios tras presiones de empresarios.

“Estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México, siguen creciendo las hospitalizaciones, pero también somos sensibles a lo que está ocurriendo, y por eso llamamos a reactivar sin arriesgar con algunas actividades”, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La capital, con una ocupación de 91% de camas generales de hospitales, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en México, con 17% de los 1.58 millones de casos acumulados de COVID-19 a nivel nacional y 24% de las más de 139 mil muertes.

Por ello, desde el 19 de diciembre los gobiernos del Valle de México decretaron el cierre de actividades no esenciales, pero los empresarios, en particular del sector de restaurantes, protestaron esta semana con “cacerolazos” porque el cierre debió haber terminado el 10 de enero, aunque se extendió porque la pandemia no cede.

Ante los reclamos, el encargado de Tecnología de Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que a partir del próximo lunes se permitirá el servicio de comida en exteriores, comercios en el Centro Histórico con atención en la vía pública, y gimnasios al aire libre.

Los lineamientos permitirán a los negocios que haya consumo en el establecimiento hasta las 18:00 horas y después solo con servicio para llevar.