La Fiscalía Capitalina dio a conocer que René "N", el taquero que el pasado fin de semana fuera captado en video pidiendo una "9 milímetros", y luego atacando a una comensal en un puesto callejero de la colonia Condesa, se queda en prisión pero en el Centro Varonil de Adaptación Psicosocial (CEVAREPSI).

Esto luego de que especialistas de la Fiscalía Capitalina le realizaran exámenes y dictámenes en materia de psicología, los cuales arrojaron que el imputado René "N" no es apto para rendir entrevistas, ya que no tiene capacidad de comprender los hechos, por lo que se determinó que no es una persona socialmente responsable.

Según el expediente del caso, la tarde del pasado viernes 23 de febrero, según las investigaciones, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, René "N", quien atendía un puesto semifijo de comida, posiblemente dio golpes con un cuchillo a una comensal, por lo que tuvo que intervenir un tercero en defensa de la mujer.

La mujer resultó lesionada, por lo que se solicitó el auxilio de elementos policiales, quienes pusieron al hombre a disposición del representante social, junto con el machete.

SV