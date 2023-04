La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó en su cuenta de Twitter que hasta ahora, el incendio en la Central de Abasto “no se reportan heridos”, además de indicar la zona donde se encuentra focalizada la emergencia.

“Incendio en la central de abasto. Zona de almacenamiento de cajas. Sin heridos reportados hasta ahora. Laborando @SSC_CDMX, bomberos, protección civil y SACMEX. Se encuentra en el área DG de Central de Abasto y secretaria de protección civil. En breve más información”, escribió la jefa de gobierno.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada informó que hasta el momento no tienen personas lesionadas o en peligro por el incendio que se registra esta noche en la central de abastos.

Remarcó que la zona está lejana a áreas de viviendas, por lo que no hay riesgo para las personas.

"Es una zona distante, no hay personas a su alrededor, no hay viviendas. Se está tratando ahorita de detener el fuego y pues están todos los apoyos de agua, bomberos, están combatiendo el fuego. Afortunadamente, no tenemos ninguna afectación personal", refirió.

Dijo que están saliendo 15 pipas para atender el incendio que se suscita en un área conocida de bodegas y tarimas dentro de la Central de Abastos.

CR