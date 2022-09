La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio del periodo de pruebas del Trolebús Elevado en la alcaldía Iztapalapa, una obra de electromovilidad, innovadora y sustentable.

“El día de hoy presentamos un nuevo sistema de transporte público masivo que llamamos el Trolebús Elevado. Es único en el mundo, en ningún otro lugar del planeta pueden tener ustedes un segundo piso de 8 kilómetros, con electromovilidad, donde solamente se muevan trolebuses”, destacó Claudia Sheinbaum.

Se prevé que se inaugure el próximo 15 de octubre.



La obra, un ejemplo de movilidad

Añadió que esta obra de electromovilidad 100% mexicana, será ejemplo para replicarse en otras entidades del país y del resto del mundo. Está elaborado por los mejores ingenieros e ingenieras mexicanas y por empresas que enorgullecen la ingeniería nacional.



“Estoy segura, como fue el Metrobús, que dará ejemplo a otras ciudades del país, a otras partes de la ciudad y por qué no a muchos otros lugares del mundo”, destacó.



Resaltó que el Trolebús Elevado en Iztapalapa representa una obra de justicia social, pues se trata de la alcaldía con mayor número de habitantes en la Ciudad de México (cerca de 1.9 millones), el municipio más poblado de todo el país, que no tenía un sistema de transporte masivo.



“Es el transporte público mejor para el que menos tiene, significa innovación y derechos como lo dice el eslogan de nuestra ciudad, innovación tecnológica para beneficio de los habitantes de la ciudad. Nosotros construimos, diseñamos, hacemos, generamos beneficios para la gran mayoría de la población, pero en particular para quien menos tiene”.

El Trolebús Elevado

Tuvo una inversión total de 3 mil 169 millones de pesos

El Trolebús Elevado abrirá sus puertas al público el próximo 15 de octubre

Reducirá en más del 50% los tiempos de traslados y mejorará la experiencia de viaje para más de 70 mil personas al día

En su primera etapa contará con 26 unidades que circularán por 8 kilómetros, que comprenden 11 estaciones