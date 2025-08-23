Los scooters y motos eléctricas tienen fecha para que sean emplacadas en la Ciudad de México (CDMX) y eso sería antes de que cierre este 2025.

El emplacamiento de scooters, motos eléctricas y bicimotos, regulados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), podría estar listo en diciembre , dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Luego de que la reforma que envió al Congreso capitalino fue aprobada el viernes pasado, la mandataria explicó que aún deben hacerse trámites ante el Gobierno federal, debido a que están reguladas por las normas nacionales .

Sin embargo, confió en que en un plazo de dos meses se puedan obtener las autorizaciones.

Clara Brugada adelantó que en septiembre arrancará una campaña de concientización de la población para que quienes usan este tipo de vehículos sepan qué es lo que pueden o no hacer en las vialidades.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que el objetivo de esta nueva reglamentación será que los conductores la respeten, por lo que "evidentemente quien infrinja esta reglamentación, podrá ser multado", advirtió.

"El objetivo fundamental de esta modificación es, primero, cuidar la seguridad de quienes usan el vehículo, pero también de quién impacta o quién comparte la calle con este vehículo. Es decir, es el tema de seguridad", dijo el funcionario capitalino.

