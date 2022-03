Chumel Torres: Reportan la detención del youtuber por violencia política de género

La noche de este martes, se reportó en redes sociales la detención del youtuber José Manuel Torres, conocido como Chumel Torres, quien es acusado de violencia política de género por sus comentarios contra la senadora morenista Bertha Caraveo.

En Twitter se detalló que Chumel Torres fue aprehendido tras un operativo especial implementado por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde también se divulgaron las primeras imágenes del arresto.

¿Qué dijo Chumel Torres sobre la senadora?

Durante una emisión de su programa de Internet, Chumel Torres transmitió un video con la participación en tribuna de la senadora Caraveo, en la que expresó su apoyo al hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la polémica de la llamada "casa gris" de José Ramón López Beltrán y su esposa.

"Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador", mencionó la senadora en su intervención en la tribuna de la Cámara de Senadores.

Al comentar esas palabras, el comunicador comentó: "Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija".

"Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!", sentenció Chumel Torres.

