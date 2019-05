Christine Lagarde se reunirá con López Obrador la próxima semana

La directora y gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se reunirá con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la próxima semana en Palacio Nacional.

Como parte de su visita a nuestro país, el FMI informó que en la agenda de Lagarde se tiene programado un encuentro con López Obrador.

Además sostendrá reuniones con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

También está previsto un encuentro con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico) y los subgobernadores.

Entre otras actividades, la directora gerente del Organismo Internacional, ofrecerá una conferencia magistral ante el Pleno del Senado de la República.

Posteriormente el 30 de mayo, participará en el Women's Forum for the Economy and Society.

GC