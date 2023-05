“Los Chapitos” han acaparado la atención mediática luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) los acusaran de encabezar la operación de producción, tráfico y distribución de fentanilo más peligrosa y mortífera del mundo.

Tanto Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio y Joaquín Guzmán López se han consolidado como objetivos prioritarios de la justicia estadounidense, quienes buscan frenar la crisis de salud pública que el consumo del potente opioide sintético ha dejado a su paso en distintos estados del país.

Aunque los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán enviaron una carta al equipo de producción del noticiero de Azucena Uresti, en la que se deslindan de las acusaciones en su contra, recientemente el medio especializado en cárteles mexicanos, Borderland Beat, difundió un comunicado que, presuntamente, el cofundador del Cártel de Sinaloa envió a sus hijos desde la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos en donde se encuentra recluido.

La supuesta carta de “El Chapo”

“Qué tal ‘mis reyes’. Con mucho gusto y mucho cariño les escribo esperando que se encuentren muy bien”, son las palabras con las que inicia la supuesta carta que Joaquín Guzmán Loera habría enviado a sus hijos.

Según Borderland Beat, la carta se las hizo llegar una fuente confiable que “por obvias razones no pueden revelar”.

El medio estadounidense apuntó a que, aunque resulta complicado confirmar la autenticidad, la información es compartida con la opinión pública para que saquen sus propias conclusiones.

“Puedo decirles que estoy muy preocupado por todo lo que he visto en la televisión. Mi deseo es que puedan tener paz en sus vidas y una vida sin problema. Los extraño mucho a todos ‘mis reyes’, aquí está muy difícil pero tengo fe que se puede llegar a un buen acuerdo, necesito que le pongan más atención al abogado”, se lee en los siguientes renglones de la carta presuntamente redactada por "El Chapo" Guzmán.

En la carta les dice a sus hijos que está muy preocupado por lo que ve en la televisión. ESPECIAL

Supuestamente el cofundador del Cártel de Sinaloa insta a sus hijos a mantenerse en contacto con su abogado, quien asegura tiene una buena relación con los fiscales.

“Deben pensar en el futuro y el bienestar de la familia, pero dejen que todo se haga a través de los abogados, no den la cara ni la de la familia. No quiero que sean así ni que sigan así, intenten arreglar todo. Recuerden que no se puede confiar en nadie y todos intentarán solucionar sus problemas a nuestra costa”, continúa la misiva.

Respecto al negocio de fentanilo que encabezan “Los Chapitos”, en la carta su padre les insta a abandonarlo, además de que les pide que busquen una manera de negociar con gente de la Ciudad de México para ganar algo de tiempo.

“Por ahora, mantengan un perfil bajo tanto como sea posible. Deben pasar desapercibidos como fantasmas para que nadie hable [...] Deberán esperar unos meses a que se calmen las aguas e intentar evitar escándalos. Revisen la lista que tiene el abogado, esos son los que quieren para que puedan hacer buenos puntos con estos amigos, para que las cosas mejoren para ‘El Ratón’”, refiere la carta.

En el último párrafo, presuntamente advierte a sus hijos sobre negociar buenos acuerdos antes de aceptar cualquier tratado de extradición.

“Empiecen a organizarlo todo y sean muy cuidadosos y discretos para que nadie sospeche nada. Estoy muy orgulloso de todos ustedes ‘mis reyes’, cuídense mucho y no olviden que los amo”, se lee en el último párrafo de la carta difundida por Borderland Beat.

El medio estadounidense hizo especial énfasis en mencionar que el texto original que su fuente les hizo llegar contenía muchos errores gramaticales, además de recordar que la defensa legal de Joaquín Guzmán Loera ha denunciado en diversas ocasiones las limitaciones que su representado tiene en la prisión.

