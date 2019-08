Caso Robles revive propuesta de López Obrador de juicio a ex presidentes

El caso de la ex funcionaria federal, Rosario Robles, revivió la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a ex presidentes de la República por corrupción.

Luego de que El Universal dio a conocer una entrevista en la que el ex auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, reveló que el ex presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de las irregularidades en su administración, López Obrador afirmó que todos los ex presidentes tienen la información de las dependencias que tuvieron a su cargo.

"Había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información", dijo.

-¿En este caso el ex presidente Enrique Peña Nieto sabía de las irregularidades en el caso Robles? Se le cuestionó.

"Todos los presientes saben lo que sucede, además es un sistema político presidencialista", respondió.

Aunque el Mandatario se dijo en contra de abrir procesos a sus antecesores y poner un punto final, aclaró que será el pueblo el que decida, siempre y cuando se pida que se realice una consulta popular, una vez que se modifique la ley para permitir consultas de ese tipo.

"Acerca de enjuiciar a los ex presidentes mi propuesta es que se pensara en un punto final y solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo de la constitución. Preguntarle a la gente si quieren enjuiciar a (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto", expuso.

El Presidente señaló que lo mejor es la condena al régimen, ya que "era una política diseñada para saquear, para robar, un estilo y forma de gobierno en donde no importaba el pueblo, en donde incluso en la mentalidad de muchos lo fundamental era lo material, no los principios o ideales".

"El que llegaba a un cargo y no robaba era un tonto. Eso lo podemos cambiar sin escándalos, sin circos, sin chivos, expiatorios, sin estar tratando de popularidad con esas medidas", aseveró.

López Obrador rechazó que el caso de Rosario Robles, vinculada a proceso por el caso de desvío de recursos millonarios en su gestión como titular de Sedesol y Sedatu.

"No creo que sea un asunto de venganzas y repruebo que sea un asunto de venganzas. Nunca más fabricar delitos", externó.

OA