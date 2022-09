Los abogados de los cuatro militares presos por su vinculación al Caso Ayotzinapa pidieron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, dejar de "politizar" y "manipular" las indagaciones de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, ya que esto no ayuda a conocer la verdad de lo sucedido en Iguala, Guerrero.

En una conferencia de prensa este martes, afuera de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, en donde están recluidos el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, y el teniente Fabián Alejandro Pirita, el abogado Alejandro Robledo Carretero, uno de los dos defensores de los militares, aseguró que no es posible dejar de pensar en la politización del caso cuando un juez de Distrito libró una orden de aprehensión basado en un dicho de un delincuente protegido y sólo con meras conjeturas.

"Nos es posible que ese juez haya dictado un auto de formal prisión, desestimando las pruebas que se le aportaron, con el argumento de que estas no fueron suficientes para acreditar que los indiciados no han realizado algún acto de colaboración con el grupo criminal (Guerreros Unidos), pretendiendo que sea el acusado quien pruebe que no cometió ningún hecho, que debe ser el Ministerio Público quien acredite que sí lo cometió, esto es el principio esencial del derecho penal", señaló.

Por esta razón, Robledo Carretero exigió a Encinas Rodríguez dejar de politizar el caso para que los padres de los normalistas desaparecidos y todo México puedan conocer la verdad de los hechos, y tener acceso a la verdad "sin sesgos ni manipulaciones".

El litigante también afirmó que los señalamientos del subsecretario, quien también preside la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, sólo ha generado mayor confusión a las familias de los estudiantes, las cuales tienen el derecho de saber sobre el paradero de sus seres queridos.

Ante ello señaló que "resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventado evidencia para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones correspondientes en contra de quien resulta responsable".

Finalmente, por su parte, el litigante César González no descartó la posibilidad de interponer una denuncia penal contra el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.

