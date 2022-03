Caso Ayotzinapa: AMLO descarta que el titular de la Semar declare

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que el actual Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, sea citado a declarar por el caso Ayotzinapa, esto luego de que los expertos de la CIDH revelaran que la Semar fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación.

"No, porque él no tiene ningún involucramiento", señaló AMLO al ser cuestionado al respecto durante la "mañanera" de hoy desde el Palacio Nacional, y descartó que el actual titular de la Semar tenga alguna responsabilidad en el caso.

Los especialistas señalaron que un mes después de la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, los efectivos acudieron en dos vehículos de la Marina al basurero de Cocula -lugar donde según el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) fueron asesinados e incinerados los normalistas-, y manipularon el lugar quemando varios objetos.

AMLO recordó que Ojeda era, en el momento que ocurrió la desaparición de los estudiantes, jefe de la zona naval de Acapulco y acusó a sus adversarios de querer "forzar" la responsabilidad del secretario.

"Quieren hacernos quedar mal a nosotros, incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes lo harían"

López Obrador sostuvo que el operativo de las fuerzas federales se coordinó desde la Ciudad de México.

"Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes están actuando desde oficinas centrales, desde aquí (Ciudad de México)", aseveró.

Peña Nieto y su papel en el Caso Ayotzinapa

López Obrador dijo que será la Fiscalia especializada en el caso quien deberá decir si finalmente Peña Nieto debe declarar por el caso Ayotzinapa.

"Eso la Fiscalía lo va a decir (si Enrique Peña Nieto es llamado a declarar), la Fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa, no la Fiscalía General de la República (…) La instrucción que tienen todos los servidores públicos es entregar toda la información, la Secretaría de la Defensa está entregando toda la información", sostuvo.

Sin embargo, dijo creer que Peña Nieto sabía del caso Ayotzinapa, en particular, del operativo en el basurero de Cocula del 27 de octubre de 2014.

"Los presidentes están enterados siempre", dijo, aunque recordó que, por ejemplo, él no supo del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán.

"Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera, no me avisaron, no supe antes porque se considera que son tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz", justificó.

Sin embargo, no culpó a Peña Nieto de la desaparición de los estudiantes. "Una cosa es ser responsable y otra culpable", agregó.

GC