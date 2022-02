Mientras se han disparado los asesinatos de los periodistas en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa utilizando el espacio de sus conferencias de prensa para criticar el trabajo de comunicadores. Los recientes pronunciamientos en contra de Loret de Mola y Carmen Aristegui no son hechos aislados, pues durante todo su Gobierno ha tenido diversos choques contra otros periodistas.

4 de febrero

AMLO arremete contra Carmen Aristegui

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que conoció gente que veía en la periodista Carmen Aristegui "al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad". La señaló de ser partícipe de una campaña en su contra tras la publicación de un reportaje sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes.

En su mañanera dijo que "era muy venerada (...) y no, no, no, a la hora de las definiciones, se fue o así pensaba siempre, pero simulaba".

"Está a favor del bloque conservador", agregó López Obrador.

También acusó que Aristegui publicó "reportajes calumniosos" y que era deshonesta.

AMLO criticó a los analistas Denise Dresser y Sergio Aguayo por estar en su contra y por pertenecer al equipo de la periodista.

Carmen Aristegui denuncia agresión del Presidente

Carmen Aristegui defendió su trabajo periodístico y respondió que el titular del Ejecutivo se refirió a ella de una manera "muy agresiva".

"No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque eso son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico, los elementos que son fundamentales por lo menos para una periodista como yo pues para ser periodista. Al final de cuentas, los periodistas tenemos como principalísimo activo, pues eso; la credibilidad lo que la gente, el público y lo que las personas amablemente siguen nuestros programas y nuestra tarea periodística, pues tengan relación a nuestro ejercicio", dijo Aristegui.

Lamentó que el Presidente de México "decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir".

"No puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del Presidente de la República a mi persona y me queda clarísimo cada vez más que el Presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de los que significa", expresó Aristegui.

"Dice que soy deshonesta y si el Presidente dice que soy deshonesta yo le digo que el deshonesto es él porque está haciendo afirmaciones falsas, injuriosas en contra mi persona, el Presidente dice que soy mentirosa, yo le digo que el mentiroso es él porque está afirmando cosas que no se sostienen".

12 de febrero

AMLO exhibe los ingresos de Loret

Luego de que el 27 de enero, Loret de Mola publicara un reportaje en su medio Latinus donde reveló que un hijo del Presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en 2019 en una casa en Houston, Texas, de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), AMLO ha dedicado gran parte de su coferencia matutina para denostar al periodista.

Loret dio a conocer que el hijo del Presidente posee “casas con cine privado en Houston, alberca de 23 metros y una camioneta Mercedes”, entre otros inmuebles costosos. "Una de las casa en Houston tiene 447 metros de construcción, cuatro baños, cuatro cuartos, bar, salón de juegos, alberca de 23 metros, y hasta un cine".

Además, informó en el reportaje que el hijo del Presidente tiene una camioneta Mercedez-Benz, con un valor de 1.5 millones de pesos. Las dos casas están valuadas en alrededor de 20 millones de pesos.

Luego de lo anterior, López Obrador exhibió este viernes 12 de febrero en su conferencia de prensa matutina que, presuntamente, el periodista Loret de Mola percibe más de 35 millones de pesos al año. Sin embargo, se le cuestionó al Presidente el origen de los datos porque dijo que pedirá un informe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que verifique los supuestos ingresos del comunicador.

Sus declaraciones fueron condenadas por miles de organismos, activistas, políticos, asociaciones civiles y otras personalidades, quienes señalaron que la revelación de esa infromación es un delito y violenta diversas leyes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa o el Comité para la Protección de los Periodistas incluso lo han acusado un abuso de poder del presidente al calumniar e insultar, desde su posición, a la prensa.

Loret responde a AMLO: "Seguiré haciendo periodismo al costo que sea"

El periodista le respondió en un video donde dijo que el Mandatario está enfurecido tras la publicación de su reportaje en donde revela los lujos del hijo mayor de AMLO.

"Si las casonas de Houston fueran mentira el Presidente no estaría así pero son verdad, y despedazaron su falso discurso de austeridad y corrupción", dijo en el video.

"Lo que vimos hoy cruzó la frontera porque este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise, ahí enfrente de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada y todo porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo".

"Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar. Yo he trabajado a la vista de todos pagando mis impuestos".

Destacó que los dichos de AMLO lo pusieron a él y su familia en riesgo, "a merced de la delincuencia organizada".

"A sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno. Yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea".

Otras agresiones del Presidente a la prensa

Contra Joaquín López Dóriga

El periodista Joaquín López Dóriga ha sido blanco de diversas agresiones del Presidente. Una de ellas ocurrió en diciembre de 2020 cuando AMLO criticó a la “prensa fifí”, a la que “no le gusta nada de lo que hacemos” y mostró un cartón en el que aparece el periodista Joaquín López Dóriga con un cartel que dice “AMLO malote, regrésame el chayote”.

El comunicador respondió en Twitter que “no me doblarán ni me callarán“. Aseguró que a AMLO le molestó su columna publicada este día, porque refería que la pandemia estaba "fuera de control en los muertos, los casos y en el discurso oficial”.

El presidente exhibió también el 24 de enero de 2022 en su mañanera a López Dóriga por un editorial donde el periodista cuestionaba a la oposición. “El otro día me gustó, ayer, antier, una editorial de Joaquín López-Dóriga. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no; esto no se había visto nunca.

“A ver, busca lo de López-Dóriga, porque es interesante. No porque ahora esté haciendo este análisis significa que ya vamos nosotros a exaltarlo, pero sí reconocemos que hay un cambio y, repito, es de sabios cambiar de opinión. A ver si lo ponen".

Contra Ciro Gómez Leyva

El 6 de abril de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra del periodista Ciro Gómez Leyva al acusar que éste último desayunaba con Genaro García Luna, ex secretario de seguridad Pública que se encuentra en una prisión de Estados Unidos.

Si embargo, el comunicador aseguró que con quien desayunó fue con López Obrador. Gómez Leyva dijo que el Presidente se regresó "a golpear periodistas, medios de comunicación, intelectuales' ".

"Nos acaba de dar palazo, (AMLO) dice que yo era admirador de Genaro García Luna; nosotros criticamos tantas maniobras fallidas de la llamada guerra contra el crimen, pero de eso el presidente no se acuerda", dijo el periodista.

En mayo de 2020, AMLO acusó al periodista Ciro Gómez Leyva de “recibir dinero del gobierno de manera indirecta”. Dijo que formaba parte de un “jugoso negocio” con la televisora donde labora.

Gómez Leyva calificó dicha acusación como “un claro acto de intimidación”.

“(El presidente) Está muy enojado, creo que por momentos se siente que está en un mitin. Hoy lo hace en un tono de franca intimidación, nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con el que trabajamos así (…) no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”, sostuvo el periodista

El Presidente también ha descalificado en repetidas ocasiones el trabajo de medios como El Universal, Proceso, Reforma, Animal Político, Televisa, Grupo Imagen, entre otros.