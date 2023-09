Casa de Xóchitl Gálvez no cuenta con autorización de uso

La alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que la casa de la senadora Xóchitl Gálvez no cuenta con autorización de uso y ocupación, pero que esto no amerita que sea demolida, y que en todo caso sólo se aplicaría una multa económica al constructor y al director responsable de obra (DRO).

A través de una tarjeta informativa, señalaron que el trámite de autorización de uso y ocupación es responsabilidad total tanto del constructor como del DRO, quienes tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la alcaldía para que sea autorizado el mismo, según marca el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.

“El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra; y no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para la CDMX”, señaló la demarcación.

Se precisó que el predio y la construcción cuentan con Registro de Manifestación de Construcción y el desarrollo fue registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.